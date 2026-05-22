В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 64-летнего велосипедиста

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием велосипедиста. Сегодня в 10:45 иномарка сбила мужчину на велосипеде на пешеходном переходе в районе улицы Бабушкина.

- 25-летний водитель автомобиля «Мазда» следуя по улице Красногвардейской в направлении улицы Бабушкина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на велосипедиста. Пострадавший 64-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи, - сообщили в ГАИ республики.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при проезде пешеходных переходов, особенно нерегулируемых: заблаговременно снижайте скорость, будьте готовы уступить дорогу участникам дорожного движения, использующим средства индивидуальной мобильности.

- Велосипедистам напоминаем, что пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, необходимо спешиться и перевозить велосипед, соблюдая требования дорожных знаков и сигналов светофора, - отметили в полиции.

