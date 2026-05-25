В центре Улан-Удэ водитель выбил два зуба пассажиру иномарки из-за места на парковке

В центре Улан-Удэ днём 22 сентября 2025 года разгорелся конфликт на парковке. Один водитель решил, что другой показал ему неприличный жест. За это он вытащил оппонента из машины и выбил ему два зуба. Судья, разобравшись, отправил агрессора на обязательные работы, несмотря на попытки адвоката переквалифицировать дело в простую драку.Всё случилось между торговым центром «Сибирь» и гостиницей «Бурятия». Автомобиль под управлением водителя искал место для парковки. В это время навстречу ехал подсудимый. Увидев, что машина потерпевшего хочет занять место, которое он присмотрел для себя, он начал жестикулировать, показывая, что парковка его. Пассажир иномарки развёл руки в стороны.Подсудимый бросил свою машину, подбежал к иномарке и начал дёргать ручку пассажирской двери. Мужчина внутри, не ожидая нападения, разблокировал дверь. В следующую секунду водитель ударил его кулаком в челюсть - выбил один зуб. Затем вытащил оппонента из салона, снова ударил, повалил на землю и сел сверху.Потерпевший потерял два зуба. Стоматологи зафиксировали неполный вывих одного и полный вывих другого, а также разрыв слизистой и гематому. Врачи оценили утрату общей трудоспособности в 5 процентов - это легкий вред здоровью.В суде подсудимый вину признал, но попытался доказать, что его действия - не хулиганство, а обычная драка из-за внезапно возникшей неприязни. Защитник настаивал: потерпевший сам спровоцировал конфликт, показав некий «не нейтральный жест». Но свидетели и потерпевший утверждали, что мужчина просто развёл руками. Сам подсудимый не смог объяснить, что именно его так задело.Судья посчитал повод для драки «малозначительным». Днём на публичной парковке между двумя крупными зданиями, в присутствии других людей, водитель из-за непонятного жеста применил насилие. Это, по мнению суда, является грубым нарушением общественного порядка и явным неуважением к обществу.Суд также отклонил ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Поскольку преступление сочли хулиганством, а не простым умышленным причинением лёгкого вреда здоровью, оно относится к категории средней тяжести. Для прекращения таких дел требуется особое усмотрение суда, которого не нашли.Подсудимому назначили 240 часов обязательных работ. То есть несколько недель он будет бесплатно трудиться на благо города. Приговор оставили без изменений. Мужчина отделался физическим трудом, а мог бы отделаться лёгким испугом, если бы просто уступил место на парковке.Фото: «Номер один»