Происшествия 15.06.2026 в 10:49
Жительница Бурятии погибла по вине автоледи без прав
Еще четырех женщин доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Ночью 13 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В нем погибла 45-летняя женщина.
Как рассказали в ГАИ республики, Авария произошла вблизи села Селендума.
- 41-летняя водитель автомобиля «Хонда Фрид Спайк» без прав, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Тойота Литайс» под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП 45-летняя пассажир Хонды скончалась на месте происшествия. Еще четыре женщины были с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Фото: ГАИ РБ
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