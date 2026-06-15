Происшествия 15.06.2026 в 10:49

Жительница Бурятии погибла по вине автоледи без прав

Еще четырех женщин доставили в больницу
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии погибла по вине автоледи без прав

Ночью 13 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В нем погибла 45-летняя женщина.

Как рассказали в ГАИ республики, Авария произошла вблизи села Селендума.

- 41-летняя водитель автомобиля «Хонда Фрид Спайк» без прав, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Тойота Литайс» под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП 45-летняя пассажир Хонды скончалась на месте происшествия. Еще четыре женщины были с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Фото: ГАИ РБ

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с 10 по 16 июня

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