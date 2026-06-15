Мэр Улан-Удэ: Новый путепровод на Стеклозаводе будет трехполосным

В день 360-летия Улан-Удэ дали старт строительству путепровода в мкр.Стеклозавод и заложили первый камень. Длина его около 500 метров.

Как рассказали в мэрии города, в него включены подъездные пути с ул. Борсоева и ул. Воронежской, три полосы движения шириной почти 18 метров. Он соединит эти две улицы, а на перекрестке с улицей Радикальцева установят светофор.

- Для удобства пешеходов уложим тротуар, для безопасного движения авто – установим ограждение и сделаем разделительные полосы. Это будет транспортный коридор, который разгрузит Элеватор, а также облегчит движение на улице Борсоева. Что значительно увеличит пропускную способность и поможет избавиться от заторов. Возводить путепровод будет компания «ТС Строй». Объект был бы невозможен без одобрения Президентом России мастер-плана Улан-Удэ, огромного личного участия главы Бурятии. Именно благодаря симбиозу усилий федеральных, республиканских и муниципальных властей наш город развивается, становится удобнее для жизни, - отметил мэр города Игорь Шутенков.

Фото: ВК, Игорь Шутенков