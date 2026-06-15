11 городов России и зарубежья приехали поздравить Улан-Удэ с 360-летним юбилеем

Мэр Улан-Удэ встретился с приехавшими на День города 11 делегациями зарубежных и российских городов-побратимов и городов-партнеров.

– Нашей прекрасной столице исполняется 360 лет! И сегодня, в День города, мы собрали самых близких друзей и родных – такими для нас являются ваши города. Цицерон сказал: «Друг – это как второе «я»». И мы рады, что у нашего города такие друзья, как вы. С каждым из вас у нас своя история взаимоотношений. И, несмотря на разность наших регионов, мы всегда поддерживаем друг друга. Уверен, что в будущем нас ждёт ещё больше совместных проектов, – заявил Игорь Шутенков.

Поздравить Улан-Удэ с 360-летним юбилеем и обсудить дальнейшее сотрудничество приехали представители городов Хулунбуир, Улан-Батора, Эрдэнэта, Дархана, Брянска, Элисты, Читы, Якутска, Хабаровска, Казани и Приморского района Санкт-Петербурга.

Глава делегации города Хулунбуир (КНР), заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Ли Дяньлэй отметил, что в последние годы становятся всё более тесными экономически и торговые связи между нашими городами.

– Хулунбуир и Улан-Удэ – это близкие по географическому положению и родственные по духу города. Добрые братья, верные друзья и надежные партнеры. Мы искренне надеемся, что по стратегическим руководством лидеров наших государств наши два города продолжат двигаться навстречу друг другу: совместно реализовывать планы сотрудничества, внося тем самым вклад в устойчивое и поступательное развитие, – отметил он.

Другие гости также отметили плодотворность многолетних дружеских отношений и сотрудничества со столицей Бурятии: обмена опытом во всех сферах – начиная с инфраструктурной и экономической и заканчивая укреплением социальных и культурных связей.Фото: мэрия города