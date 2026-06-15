Происшествия 15.06.2026 в 10:59
В Бурятии пьяная женщина бросилась под колеса иномарки
От полученных травм она скончалась в больнице
Текст: Елена Кокорина
В Кабанском районе Бурятии водитель иномарки насмерть сбил пьяную женщину. ДТП произошло днем, 13 июня, в 2 км. от с. Байкальский Прибой
Как рассказали в полиции республики, 47-летний водитель автомобиля «Ниссан Караван», наехал на 54-летнюю женщину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения она выбежала на дорогу. От удара пешеход получила тяжелые травмы и через несколько часов скончалась в больнице.
Фото: ГАИ РБ
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