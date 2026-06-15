Происшествия 15.06.2026 в 10:52

В Улан-Удэ затопило улицу в «сотых»

Вода вышла в 115 микрорайоне
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ затопило улицу в «сотых»
Фото: МУП «Водоканал»

В Улан-Удэ в 115 микрорайоне случилась коммунальная авария. Возле дома № 14 вышла вода.

На место выехала бригада МУП «Водоканал». На данный момент ведётся откачка воды в колодце.

Горожан просят воздержаться от парковки автомобилей вблизи места проведения работ, соблюдать осторожность и не подходить близко к зоне откачки, по возможности запастись необходимым объёмом воды на ближайшее время.

Для удобства жителей организован подвоз питьевой воды (между домами мкр‑н 113, д. 25 и мкр‑н 115, д. 1).

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