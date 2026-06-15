Жительница Бурятии потеряла десятки тысяч рублей из-за старой симки

51-летняя жительница Кабанского района Бурятии потеряла 45 тысяч рублей из-за неиспользуемой сим-карты. Новый владелец номера, обнаружил привязку телефона к чужой банковской карте, и купил себе авиабилеты.

Как рассказали в полиции республики, ранее женщина оформила банковскую кредитную карту и привязала её к своему действующему на тот момент номеру. Впоследствии она перестала пользоваться этой сим-картой, однако отвязать её от мобильного банка забыла. Спустя два года сотовый оператор перевыпустил номер и продал его новому владельцу, который обнаружив доступ к чужому счету, сразу же оплатил через приложение авиабилеты до Санкт-Петербурга.

Фото: Номер один