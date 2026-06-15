Кикбоксеры Бурятии завоевали четыре медали всероссийского турнира

Кикбоксеры из Бурятии стали обладателями четырех медалей на юбилейном турнире, три из которых – золотые. Всероссийский турнир «Сибирский медведь» проходил в Омске с 8 по 11 июня и собрал более 300 спортсменов из десяти регионов России.

- Наши спортсмены вновь подтвердили высокий уровень бурятской школы кикбоксинга. Особенно впечатляет результат, которого удалось добиться всего двумя участниками турнира. Поздравляю Ивана Родионова, Дмитрия Вильмова и их наставника Бориса Баглаева с достойным выступлением и заслуженными наградами, – поздравил спортсменов министр спорта республики Иван Козырев.

В ведомстве добавили, что Иван Родионов стал победителем сразу в двух дисциплинах – «лайт-контакт» и «поинтфайтинг», а Дмитрий Вильмов завоевал золото в дисциплине «поинтфайтинг» и бронзовую медаль в «лайт-контакте».

Фото: минспорт РБ