Спорт 15.06.2026 в 11:39

Кикбоксеры Бурятии завоевали четыре медали всероссийского турнира

Три из них – золотые
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Текст: Елена Кокорина
Кикбоксеры Бурятии завоевали четыре медали всероссийского турнира

Кикбоксеры из Бурятии стали обладателями четырех медалей на юбилейном турнире, три из которых – золотые. Всероссийский турнир «Сибирский медведь» проходил в Омске с 8 по 11 июня и собрал более 300 спортсменов из десяти регионов России.

- Наши спортсмены вновь подтвердили высокий уровень бурятской школы кикбоксинга. Особенно впечатляет результат, которого удалось добиться всего двумя участниками турнира. Поздравляю Ивана Родионова, Дмитрия Вильмова и их наставника Бориса Баглаева с достойным выступлением и заслуженными наградами, – поздравил спортсменов министр спорта республики Иван Козырев.

В ведомстве добавили, что Иван Родионов стал победителем сразу в двух дисциплинах – «лайт-контакт» и «поинтфайтинг», а Дмитрий Вильмов завоевал золото в дисциплине «поинтфайтинг» и бронзовую медаль в «лайт-контакте».

Фото: минспорт РБ

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