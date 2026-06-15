В Бурятии пьяный отец отправил в больницу жену и троих дочерей

В Кяхтинском районе Бурятии семья из пяти человек попала в больницу после опрокидывания машины. ДТП устроил пьяный водитель иномарки в 3 км от села Улады.

- Вечером 13 июня 38-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг Актион Спорт», следуя в состоянии опьянения он не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП водитель, его супруга и три их дочери получили травмы. Всех их доставили в больницу.

Фото: Номер один