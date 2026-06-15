Общество 15.06.2026 в 12:25

В День города Улан-Удэ родилось 9 новых жителей

Об этом рассказал мэр Игорь Шутенков
A- A+
Текст: Карина Перова
В День города Улан-Удэ родилось 9 новых жителей
Фото: архив «Номер один»

В День города Улан-Удэ, 13 июня, в перинатальных центрах на свет появились девять малышей – пять мальчиков и четыре девочки. Об этом рассказал мэр Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, первым родился мальчик – настоящий богатырь весом 4330 и ростом 55 сантиметров. Он стал третьим ребенком в своей семье.

«Пусть с каждым годом в нашем городе становится всё больше многодетных семей. Желаю всем ребятишкам расти сильными, здоровыми и счастливыми на радость родителям!», - прокомментировал Игорь Шутенков.

Теги
дети день города игорь шутенков

Все новости

Лучшие лучники-юниоры России сразятся в Улан-Удэ
15.06.2026 в 13:16
На фестивале по продвижению баранины выберут «Мисс Южная Бурятия»
15.06.2026 в 13:08
Улан-удэнец хотел получить выплаты на погибшего на СВО сына, которого давно бросил
15.06.2026 в 12:56
В День города Улан-Удэ родилось 9 новых жителей
15.06.2026 в 12:25
11 городов России и зарубежья приехали поздравить Улан-Удэ с 360-летним юбилеем
15.06.2026 в 12:17
Жительница Бурятии потеряла десятки тысяч рублей из-за старой симки
15.06.2026 в 12:02
На концерт Валерии в День города Улан-Удэ пришло более 25 тысяч человек
15.06.2026 в 11:42
Кикбоксеры Бурятии завоевали четыре медали всероссийского турнира
15.06.2026 в 11:39
В Бурятии пьяный отец отправил в больницу жену и троих дочерей
15.06.2026 в 11:14
В Бурятии на Байкале и Селенге зафиксировали массовый мор рыбы
15.06.2026 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
На фестивале по продвижению баранины выберут «Мисс Южная Бурятия»
Также желающих научат разделывать тушу барана и многому другому
15.06.2026 в 13:08
Улан-удэнец хотел получить выплаты на погибшего на СВО сына, которого давно бросил
Мужчина никогда не интересовался судьбой своего ребенка
15.06.2026 в 12:56
11 городов России и зарубежья приехали поздравить Улан-Удэ с 360-летним юбилеем
С делегацией встретился мэр города
15.06.2026 в 12:17
Жительница Бурятии потеряла десятки тысяч рублей из-за старой симки
Забывчивость стоила ей 45 тысяч
15.06.2026 в 12:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru