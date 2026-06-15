В День города Улан-Удэ родилось 9 новых жителей

В День города Улан-Удэ, 13 июня, в перинатальных центрах на свет появились девять малышей – пять мальчиков и четыре девочки. Об этом рассказал мэр Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, первым родился мальчик – настоящий богатырь весом 4330 и ростом 55 сантиметров. Он стал третьим ребенком в своей семье.

«Пусть с каждым годом в нашем городе становится всё больше многодетных семей. Желаю всем ребятишкам расти сильными, здоровыми и счастливыми на радость родителям!», - прокомментировал Игорь Шутенков.