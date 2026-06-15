Общество 15.06.2026 в 11:42
На концерт Валерии в День города Улан-Удэ пришло более 25 тысяч человек
Люди с размахом отметили 360-летие столицы региона
Текст: Карина Перова
13 июня гости и жители Улан-Удэ с размахом отметили 360-летие города. На площади Советов состоялся яркий концерт с участием местных и приезжих артистов.
Гвоздем программы стало выступление известной певицы Валерии. Народную артистку России вживую послушало более 25 тысяч жителей.
«Потрясающие люди, искренние, чистые, не испорченные, не избалованные, добрые и гостеприимные», - поделился впечатлениями супруг и продюсер звезды Иосиф Пригожин.
Завершился День города лазерным шоу.
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