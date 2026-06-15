На концерт Валерии в День города Улан-Удэ пришло более 25 тысяч человек

13 июня гости и жители Улан-Удэ с размахом отметили 360-летие города. На площади Советов состоялся яркий концерт с участием местных и приезжих артистов.

Гвоздем программы стало выступление известной певицы Валерии. Народную артистку России вживую послушало более 25 тысяч жителей.

«Потрясающие люди, искренние, чистые, не испорченные, не избалованные, добрые и гостеприимные», - поделился впечатлениями супруг и продюсер звезды Иосиф Пригожин.

Завершился День города лазерным шоу.