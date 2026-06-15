Происшествия 15.06.2026 в 11:11
В Бурятии на Байкале и Селенге зафиксировали массовый мор рыбы
На место выезжали сотрудники Росрыболовства
Текст: Карина Перова
Накануне в Кабанском районе Бурятии зафиксировали массовый мор рыбы. Тушки заметили на берегах реки Селенга и озера Байкал.
По поручению Восточно-Байкальской межрайонной прокуратуры инспекторы Ангаро-Байкальского территориального отдела Росрыболовства организовали выезд.
«Установлено, что причиной гибели водных биологических ресурсов явилось кислородное голодание (замор) в зимний период времени, организована уборка рыбы с берегов водных объектов», - прокомментировали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.