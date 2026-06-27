Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей

В Бурятии жертвами интернет-преступников с начала года стали уже 737 человек (+26 за последнюю неделю). Общий размер причиненного жуликами ущерб достиг 182,3 млн рублей (+7 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных денежных средств за неделю составила 2,5 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Как уточнили в ведомстве, из общего числа обманутых граждан 14 стали жертвами незаконных списаний средств с банковских счетов, 7 оказались под влиянием лжесотрудников организаций, а на еще пятерых дистанционно оформили микрозаймы.