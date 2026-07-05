Происшествия 05.07.2026 в 09:51

В Бурятии Лексус не пропустил патрульную машину

ДТП случилось возле Сотниково
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Текст: Карина Перова
В Бурятии Лексус не пропустил патрульную машину
Фото: ГАИ Бурятии

Накануне вечером возле села Сотниково Иволгинского района Бурятии в ДТП угодил патрульный автомобиль. Авария случилась на 441‑м километре трассы Р‑258 «Байкал».

38‑летний водитель машины «Лексус RX 350», следуя со стороны Иркутска в направлении Улан‑Удэ, при развороте не предоставил преимущество патрульному автомобилю, двигавшемуся в попутном направлении.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет», - отметили в ГАИ республики.

 

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