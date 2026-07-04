От удара молнией сгорела школа

В Якутии в результате удара молнии вспыхнул пожар в школе — инцидент произошёл в селе Хоро, где расположена средняя общеобразовательная школа. Здание было одноэтажным, деревянным — его возвели ещё в 1976 году, и именно особенности конструкции и горючесть материалов сыграли свою роль: пламя начало стремительно распространяться. Уже в первые минуты огонь перекинулся с кровли на стены, а затем проник внутрь помещений.Как сообщает портал SakhaDay, огонь охватил значительную часть помещений, и на месте происшествия сразу развернули оперативный штаб. Туда прибыли расчёты пожарно‑спасательной службы, которые боролись с пламенем в непростых условиях: удалённость населённого пункта осложняла подвоз воды и техники, а порывистый ветер способствовал дальнейшему распространению огня.Параллельно к работе подключились сотрудники местной администрации и представители надзорных органов — они фиксировали масштаб разрушений и следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения. На место также выехал прокурор Сунтарского района - он координировал действия служб и взял под контроль установление всех обстоятельств случившегося.Фото: "Номер один"