Происшествия 04.07.2026 в 17:38

От удара молнией сгорела школа


Образовательное учреждение в Якутии не было оборудовано громоотводом  и сгорело за считанные часы 

A- A+
Текст: Иван Иванов
От удара молнией сгорела школа
В Якутии в результате удара молнии вспыхнул пожар в школе — инцидент произошёл в селе Хоро, где расположена средняя общеобразовательная школа. Здание было одноэтажным, деревянным — его возвели ещё в 1976 году, и именно особенности конструкции и горючесть материалов сыграли свою роль: пламя начало стремительно распространяться. Уже в первые минуты огонь перекинулся с кровли на стены, а затем проник внутрь помещений. 

Как сообщает портал SakhaDay, огонь охватил значительную часть помещений, и на месте происшествия сразу развернули оперативный штаб. Туда прибыли расчёты пожарно‑спасательной службы, которые боролись с пламенем в непростых условиях: удалённость населённого пункта осложняла подвоз воды и техники, а порывистый ветер способствовал дальнейшему распространению огня. 

Параллельно к работе подключились сотрудники местной администрации и представители надзорных органов — они фиксировали масштаб разрушений и следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения. На место также выехал прокурор Сунтарского района - он координировал действия служб и взял под контроль установление всех обстоятельств случившегося.


Фото: "Номер один"
Теги
школа пожар Якутия

Все новости

Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры
04.07.2026 в 17:48
От удара молнией сгорела школа
04.07.2026 в 17:38
Забайкальский край спасут дополнительным количеством солярки
04.07.2026 в 17:28
Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России
04.07.2026 в 14:20
В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав
04.07.2026 в 14:11
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам почти 12 миллионов
04.07.2026 в 12:08
В Бурятии назвали победителя конных скачек
04.07.2026 в 11:47
Жительница Улан-Удэ погибла под колесами внедорожника
04.07.2026 в 11:17
Змеи атакуют любопытных жителей Бурятии
04.07.2026 в 08:00
Капкан для скорбящих семей
04.07.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам почти 12 миллионов
 У одной из жертв мошенники выманили более 9 миллионов

04.07.2026 в 12:08
Жительница Улан-Удэ погибла под колесами внедорожника
 Женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора

04.07.2026 в 11:17
Продолжали «работать» из-за решетки
В Бурятии вынесли приговор адептам экстремизма
03.07.2026 в 17:10
В Бурятии на одну женщину возбудили аж десять уголовных дел
Она пыталась наладить наркотрафик, но столкнулась с сотрудниками УФСБ
03.07.2026 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru