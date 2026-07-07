Происшествия 07.07.2026 в 09:48

В Усть-Ордынском округе провели спецоперацию против водителя

Автомобилиста, пытавшегося заправиться без очереди и угрожавшему полицейскому, брал СОБР
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Текст: Иван Иванов
В Усть-Ордынском округе провели спецоперацию против водителя
Фото: Следственный комитет Иркутской области
В поселке Усть‑Ордынский Эхирит‑Булагатского района задержали 36‑летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе применения насилия и оскорблении сотрудника полиции. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ, сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс‑служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент случился ночью 5 июля на автозаправочной станции. Водитель иномарки нарушал общественный порядок, проявлял агрессию к другим водителям, а в ответ на замечание полицейского стал нецензурно выражаться и угрожать физической расправой. Когда сотрудник полиции обнажил оружие, мужчина скрылся, но позже вернулся на АЗС, вновь высказывал оскорбления и угрозы, а затем снова уехал. 

Личность нарушителя установили оперативники, задержание провели следователи СК совместно с сотрудниками полиции и СОБРа Управления Росгвардии. Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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