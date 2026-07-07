Общество 07.07.2026 в 10:23

Душегуб из Бурятии, зверски убивший жену и падчерицу, получил пожизненное

Приговор огласили в Верховном суде республики
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Текст: Карина Перова
Душегуб из Бурятии, зверски убивший жену и падчерицу, получил пожизненное
Фото: архив «Номер один»

Накануне, 6 июля, Верховный суд Бурятии вынес приговор жителю Бичуры, который в июне 2025 года зверски убил супругу и 17-летнюю падчерицу, а последнюю ещё и изнасиловал.

Ранее судимому мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.  

Душегуб жил с женой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном. В конце апреля прошлого года мужчина во время бытовой ссоры избил падчерицу. После этого он покинул дом и стал жить отдельно. 7 июня сельчанин приехал к супруге и стал выяснять с ней отношения во дворе. После он напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом по различным частям тела.

На крики матери из дома выбежала ее дочь, она попыталась помешать расправе. Тиран также напал на девочку, затащил ее в баню, ударил кирпичом по голове, изнасиловал, после чего нанес удары ножом в шею, по туловищу и руке. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте происшествия.

Жестокая расправа произошла на глазах малолетнего мальчика. Он получил психотравму, вызвавшую расстройство здоровья.

«После содеянного злоумышленник перекинул нож в соседний огород, затем скрылся с места преступления и позднее выбросил в реку окровавленную одежду. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции», - сообщали ранее в СУ СКР по Бурятии.

 

Теги
верховный суд приговор бичура убийство изнасилование

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