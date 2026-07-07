Организатору трагического сплава по реке Иркут предъявили обвинение

В Иркутской области организатору сплавов по реке Иркут Александру Забкову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Шелеховский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий до 3 сентября 2026 года.Следствие установило, что бизнесмен заключал договоры на экскурсионные туристические услуги — сплавы по реке Иркут на рафтах. В начале июля он подписал договор с женщиной, собравшей группу из 172 туристов, среди которых были дети. Во время остановки на острове в русле реки Иркут 4-летний мальчик снял спасательный жилет и зашёл в воду. Ребенка понесло течением, двое мужчин бросились ему на помощь, но тоже не смогли выбраться из реки и утонули.По данным пресс‑службы СУ СКР по Иркутской области, водная экскурсия на рафтах по Иркуту относится к первой категории сложности, при этом к участию в таком сплаве допускаются дети только с 12 лет. В следкоме подчеркнули, что услуга была оказана с нарушениями требований безопасности и других правил — в том числе из‑за стремления получить прибыль.