Происшествия 07.07.2026 в 10:40

Организатору трагического сплава по реке Иркут предъявили обвинение

В ходе сплава утонули 4-летний ребенок и двое взрослых
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Текст: Иван Иванов
Организатору трагического сплава по реке Иркут предъявили обвинение
Фото: архив «Номер один»
В Иркутской области организатору сплавов по реке Иркут Александру Забкову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Шелеховский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий до 3 сентября 2026 года. 

Следствие установило, что бизнесмен заключал договоры на экскурсионные туристические услуги — сплавы по реке Иркут на рафтах. В начале июля он подписал договор с женщиной, собравшей группу из 172 туристов, среди которых были дети. Во время остановки на острове в русле реки Иркут 4-летний мальчик снял спасательный жилет и зашёл в воду. Ребенка понесло течением, двое мужчин бросились ему на помощь, но тоже не смогли выбраться из реки и утонули. 

По данным пресс‑службы СУ СКР по Иркутской области, водная экскурсия на рафтах по Иркуту относится к первой категории сложности, при этом к участию в таком сплаве допускаются дети только с 12 лет. В следкоме подчеркнули, что услуга была оказана с нарушениями требований безопасности и других правил — в том числе из‑за стремления получить прибыль.
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