Общество 07.07.2026 в 11:01
В Иркутске ускоряется сертификация лайнера МС-21
Поручение быстрее поставить самолет на отечественное крыло дал Мишустин
Текст: Иван Иванов
Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение оперативно завершить работу по сертификации самолёта МС‑21, выпускаемого на Иркутском авиационном заводе. Соответствующее заявление он сделал на полях выставки «Иннопром», проходящей в Казани, о чём сообщили 6 июля в Telegram‑канале «Объединённой двигателестроительной корпорации».
В своём выступлении Мишустин отметил, что на текущий момент сохраняется определённый объём работ по флагманской технике — обновлённому «Суперджету» и новейшему МС‑21. Он подчеркнул важность скорейшего завершения этих работ для перехода к массовому выпуску воздушных судов и выразил ожидание результатов от конструкторов.
Как сообщает «Ирсити.ру», в настоящее время иркутский самолёт проходит сертификационные испытания. По имеющимся прогнозам, их завершат в первой половине 2027 года, а получение сертификата ожидается к концу того же года.
МС‑21 представляет собой среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Важной вехой в истории проекта стал первый полёт, состоявшийся 28 мая 2017 года. Ещё одним значимым событием стало выполнение полёта 15 декабря 2020 года с российским двигателем ПД‑14 на борту.
На данный момент испытания проходят два экземпляра МС‑21, оснащённые импортозамещёнными компонентами. Согласно предварительным расчётам, передача первых лайнеров российским авиаперевозчикам может начаться в 2027 году.
Одним из ключевых заказчиков выступает группа «Аэрофлот», которая намерена довести парк самолётов МС‑21 до 200 единиц к 2033 году. На Иркутском авиазаводе в настоящее время ведётся работа над 20 лайнерами, что отражает масштабы реализуемого проекта и значимость программы для отечественной авиационной отрасли.
При этом изначально самолёт должен был выйти на запланированные темпы производства и полётов раньше — ориентиром служил 2024 год. Но после введения западных санкций возникла необходимость самостоятельно разрабатывать композитное крыло, ранее предполагавшееся к закупке за рубежом. Эта работа потребовала существенных усилий и времени, а также повлияла на весовые характеристики воздушного судна: из‑за изменений в конструкции самолёт несколько потяжелел. Эти факторы в совокупности осложнили процесс сертификации, что и привело к многократным переносам их сроков.
В своём выступлении Мишустин отметил, что на текущий момент сохраняется определённый объём работ по флагманской технике — обновлённому «Суперджету» и новейшему МС‑21. Он подчеркнул важность скорейшего завершения этих работ для перехода к массовому выпуску воздушных судов и выразил ожидание результатов от конструкторов.
Как сообщает «Ирсити.ру», в настоящее время иркутский самолёт проходит сертификационные испытания. По имеющимся прогнозам, их завершат в первой половине 2027 года, а получение сертификата ожидается к концу того же года.
МС‑21 представляет собой среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Важной вехой в истории проекта стал первый полёт, состоявшийся 28 мая 2017 года. Ещё одним значимым событием стало выполнение полёта 15 декабря 2020 года с российским двигателем ПД‑14 на борту.
На данный момент испытания проходят два экземпляра МС‑21, оснащённые импортозамещёнными компонентами. Согласно предварительным расчётам, передача первых лайнеров российским авиаперевозчикам может начаться в 2027 году.
Одним из ключевых заказчиков выступает группа «Аэрофлот», которая намерена довести парк самолётов МС‑21 до 200 единиц к 2033 году. На Иркутском авиазаводе в настоящее время ведётся работа над 20 лайнерами, что отражает масштабы реализуемого проекта и значимость программы для отечественной авиационной отрасли.
При этом изначально самолёт должен был выйти на запланированные темпы производства и полётов раньше — ориентиром служил 2024 год. Но после введения западных санкций возникла необходимость самостоятельно разрабатывать композитное крыло, ранее предполагавшееся к закупке за рубежом. Эта работа потребовала существенных усилий и времени, а также повлияла на весовые характеристики воздушного судна: из‑за изменений в конструкции самолёт несколько потяжелел. Эти факторы в совокупности осложнили процесс сертификации, что и привело к многократным переносам их сроков.
Тегииркутская область