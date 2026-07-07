Общество 07.07.2026 в 11:01

В Иркутске ускоряется сертификация лайнера МС-21

Поручение быстрее поставить самолет на отечественное крыло дал Мишустин
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске ускоряется сертификация лайнера МС-21
Фото: архив «Номер один»
Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение оперативно завершить работу по сертификации самолёта МС‑21, выпускаемого на Иркутском авиационном заводе. Соответствующее заявление он сделал на полях выставки «Иннопром», проходящей в Казани, о чём сообщили 6 июля в Telegram‑канале «Объединённой двигателестроительной корпорации». 

В своём выступлении Мишустин отметил, что на текущий момент сохраняется определённый объём работ по флагманской технике — обновлённому «Суперджету» и новейшему МС‑21. Он подчеркнул важность скорейшего завершения этих работ для перехода к массовому выпуску воздушных судов и выразил ожидание результатов от конструкторов.

Как сообщает «Ирсити.ру», в настоящее время иркутский самолёт проходит сертификационные испытания. По имеющимся прогнозам, их завершат в первой половине 2027 года, а получение сертификата ожидается к концу того же года. 

МС‑21 представляет собой среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Важной вехой в истории проекта стал первый полёт, состоявшийся 28 мая 2017 года. Ещё одним значимым событием стало выполнение полёта 15 декабря 2020 года с российским двигателем ПД‑14 на борту.

На данный момент испытания проходят два экземпляра МС‑21, оснащённые импортозамещёнными компонентами. Согласно предварительным расчётам, передача первых лайнеров российским авиаперевозчикам может начаться в 2027 году.

Одним из ключевых заказчиков выступает группа «Аэрофлот», которая намерена довести парк самолётов МС‑21 до 200 единиц к 2033 году. На Иркутском авиазаводе в настоящее время ведётся работа над 20 лайнерами, что отражает масштабы реализуемого проекта и значимость программы для отечественной авиационной отрасли.

При этом изначально самолёт должен был выйти на запланированные темпы производства и полётов раньше — ориентиром служил 2024 год. Но после введения западных санкций возникла необходимость самостоятельно разрабатывать композитное крыло, ранее предполагавшееся к закупке за рубежом. Эта работа потребовала существенных усилий и времени, а также повлияла на весовые характеристики воздушного судна: из‑за изменений в конструкции самолёт несколько потяжелел. Эти факторы в совокупности осложнили процесс сертификации, что и привело к многократным переносам их сроков.
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иркутская область

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