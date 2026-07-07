В Бурятии двое мотоциклистов без прав угодили в ДТП

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 30 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими. Так, в ДТП угодили двое водителей, управлявших мототехникой. Оба были одного возраста, без шлемов и не имели права управления ТС.

Первый случай зарегистрировали утром в шести километрах от села Поперечное Еравнинского района. 50-летний водитель мопеда «Рэйсер» не справился с управлением и опрокинулся. Мужчину с травмами доставили в медучреждение.

Другая авария случилась вечером в Мухоршибирском районе. 50-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» следовал со стороны села Кусоты в направлении села Тугнуй и опрокинулся. Он также получил травмы различной степени тяжести.