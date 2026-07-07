В Бурятии 12-летний подросток спалил машину, играя с зажигалкой

Вчера вечером в селе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии из-за детской шалости сгорел автомобиль ВАЗ 2106 и была повреждена наружная часть теплицы.

Дознаватель МЧС России установил, что 12-летний ребенок, играя в салоне авто, нашел зажигалку и стал баловаться. Искра попала на обшивку салона, из-за чего машина загорелась.

В группе «Иволга-инфо.24/7» добавили, что возгорание потушили самостоятельно до прибытия пожарных. Сотрудники ПЧ-21 6-го Иволгинского отряда произвели проливку.