Бурятия получила временную передышку по топливу

Ситуация с обеспечением топливом Бурятии улучшилась. По данным на 6 июля, в Улан‑Удэ заметно снизилась напряжённость на большинстве автозаправочных станций. Протяжённость очередей существенно уменьшилась, а на независимых заправках (в том числе сети БРК) в дневное время очереди практически отсутствуют, топливо имеется.Улучшение обстановки связано с увеличением лимитов на отпуск топлива независимым АЗС, а также с тем, что значительная часть автомобилистов республики уже заправилась и продолжает эксплуатировать транспорт с полными баками.Согласно заявлениям главы Бурятии Алексея Цыденова, республика получила дополнительные лимиты на топливо, что позволило стабилизировать ситуацию на региональном рынке. В то же время рассчитывать, что ситуация возвратится к прежним временам, пока преждевременно. Нефтеперерабатывающие заводы на западе и юге страны продолжают страдать от непредвиденных пожаров и поломок. В результате на сибирские НПЗ ложится дополнительная нагрузка по поставкам топлива в центральные регионы России.