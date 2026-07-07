Общество 07.07.2026 в 10:04

Бурятия получила временную передышку по топливу

Очереди на независимых АЗС исчезли
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Текст: Иван Иванов
Бурятия получила временную передышку по топливу
Фото: архив «Номер один»
Ситуация с обеспечением топливом Бурятии улучшилась. По данным на 6 июля, в Улан‑Удэ заметно снизилась напряжённость на большинстве автозаправочных станций. Протяжённость очередей существенно уменьшилась, а на независимых заправках (в том числе сети БРК) в дневное время очереди практически отсутствуют, топливо имеется. 

Улучшение обстановки связано с увеличением лимитов на отпуск топлива независимым АЗС, а также с тем, что значительная часть автомобилистов республики уже заправилась и продолжает эксплуатировать транспорт с полными баками. 

Согласно заявлениям главы Бурятии Алексея Цыденова, республика получила дополнительные лимиты на топливо, что позволило стабилизировать ситуацию на региональном рынке. В то же время рассчитывать, что ситуация возвратится к прежним временам, пока преждевременно. Нефтеперерабатывающие заводы на западе и юге страны продолжают страдать от непредвиденных пожаров и поломок. В результате на сибирские НПЗ ложится дополнительная нагрузка по поставкам топлива в центральные регионы России.
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с 1 по 7 июля

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