Жителя Бурятии жестоко убили на глазах у маленькой дочери

Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.«По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, где в ходе распития спиртного между ними произошла ссора. В ее ходе обвиняемый нанес потерпевшему не менее восьми ударов кухонным ножом в шею и грудь. Смерть мужчины наступила от обильной кровопотери. Расправа происходила в присутствии малолетней дочери потерпевшего», - рассказали в прокуратуре.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.