Происшествия 07.07.2026 в 10:13

Жителя Бурятии жестоко убили на глазах у маленькой дочери

Злоумышленнику грозит суровое наказание
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии жестоко убили на глазах у маленькой дочери
Фото: архив «Номер один»
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

«По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, где в ходе распития спиртного между ними произошла ссора. В ее ходе обвиняемый нанес потерпевшему не менее восьми ударов кухонным ножом в шею и грудь. Смерть мужчины наступила от обильной кровопотери. Расправа происходила в присутствии малолетней дочери потерпевшего», - рассказали в прокуратуре. 

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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