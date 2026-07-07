Общество 07.07.2026 в 11:17

Якутских бизнесменов «захейтили» в соцсетях за убитых львов

Фотографии жестокой охоты в Африке возмутили жителей республики
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Текст: Иван Иванов
Якутских бизнесменов «захейтили» в соцсетях за убитых львов
Фото: архив «Номер один»
В Якутии разгорелся крупный общественный скандал из‑за публикаций местных предпринимателей Галины Яковлевой и Юрия Большакова об охоте в Южной Африке. В своих соцсетях они делились фотографиями и видео с добытыми хищниками: супруг Яковлевой добыл льва, а Большаков — львицу, сопроводив рассказ романтизированным описанием сафари.

Публикации вызвали резкое неприятие у жителей республики. В соцсетях развернулась масштабная кампания «отмены»: пользователи массово жаловались не только на личные страницы бизнесменов, но и на аккаунты их компаний — в том числе на страницу магазина «Учур».

Как сообщает портал Sakhaday.ru, под давлением критики Яковлева и Большаков удалили спорные материалы со своих личных страниц. Однако фотографии с убитыми животными по‑прежнему доступны на странице компании UCHUR | Siberian Hunting & Outdoor Gear, а также у организаторов сафари.

Охоту публично осудили многие якутские блогеры и общественники. Общественный деятель и юрист Томарико Дьячковская заявила, что представители местной элиты не проявляют активности в благотворительности, но при этом готовы тратить миллионы рублей на охоту за рубежом.

Сами участники сафари практически не комментируют ситуацию. После удаления публикаций Юрий Большаков разместил в сети лишь видео с пейзажами Африки, никак не упоминая разгоревшийся скандал.

Эксперты и наблюдатели полагают, что масштаб общественного резонанса станет серьёзным сдерживающим фактором: в ближайшее время мало кто из якутян решится публично рассказывать о трофейных сафари или делать такие поездки частью своего публичного образа. Скандал наглядно показал, что отношение общества к подобным развлечениям существенно изменилось.
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