Общество 07.07.2026 в 11:01

В комплексе «Сваямбху Субурга» в Бурятии открыли второй дуган

Его посвятили габжа ламе Ринчин-Доржо Жамьянову
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Текст: Карина Перова
В комплексе «Сваямбху Субурга» в Бурятии открыли второй дуган
Фото: администрация Иволгинского района

В селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии в буддийско-паломническом комплексе «Сваямбху Субурга» открыли второй дуган. Его посвятили габжа ламе Ринчин-Доржо Жамьянову – первому ширээтэ ламе Иволгинского дацана, сообщили в райадминистрации. Дуган освятили ламы Буддийской традиционной Сангхи.

«В память о выдающемся бурятском ламе по инициативе Бимбы ламы Доржиева – главного хранителя нетленного тела XII Пандито хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова – на территории буддийского паломнического комплекса «Сваямбху Субурга» был возведен сумэ – малый храм. В нем находится алтарь и трон, на котором установлен скульптурный образ габжа ламы Ринчин-Доржо Жамьянова», – сообщила организатор мероприятия, представитель туристского информационного центра «Хурдэ» Мэдэгма Буданимаева.      

После завершения молебна состоялась торжественная церемония открытия и праздничный концерт с участием Аюны Базарсадаевой, Цыден-Еши Бимбаева, Зоригто и Нонны Тогочиевых и других артистов.

Справка:

Ринчин-Доржо Жамьянов родился в 1881 году в местности Верхний Оронгой. В 1888 году стал хувараком Янгажинского дацана, где получил буддийское духовное образование и высшую ученую степень «габжа» – доктора буддийской философии. Продолжив свое обучение в сфере буддийской медицины, стал высококвалифицированным эмчи-ламой или лекарем.

Теги
дуган буддизм

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