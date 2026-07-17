В Бурятии сельчане откопали снаряд

Опасную находку обнаружили вчера жители одного из домов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. В ходе земляных работ при замене столбов сельчане откопали снаряд.«На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования. В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что найденный предмет является 115-мм артиллерийским снарядом, содержащим взрывчатое вещество», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Снаряд забрали для дальнейшей утилизации. В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.