Происшествия 17.07.2026 в 09:11

В Бурятии сельчане откопали снаряд

Боеприпас содержал взрывчатку и представлял опасность
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчане откопали снаряд
Фото: Росгвардия Бурятии
Опасную находку обнаружили вчера жители одного из домов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. В ходе земляных работ при замене столбов сельчане откопали снаряд.

«На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования. В ходе обследования специалисты-взрывотехники установили, что найденный предмет является 115-мм артиллерийским снарядом, содержащим взрывчатое вещество», - сообщили в Росгвардии Бурятии. 

Снаряд забрали для дальнейшей утилизации. В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.
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