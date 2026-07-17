Общество 17.07.2026 в 11:02

Подпольное казино в Улан-Удэ прикрывали мастерской по пошиву унтов

Игровой клуб прикрыли, а владельца оштрафовали
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Текст: Елена Кокорина
Подпольное казино в Улан-Удэ прикрывали мастерской по пошиву унтов

В Улан-Удэ прикрыли работу еще одного игорного клуба. Местный житель арендовал помещение под видом мастерской по пошиву унтов, однако вместо легального бизнеса организовал нелегальный игровой клуб с игровыми автоматами.

История началась в 2025 году. Организатор оборудовал заведение 15 игровыми автоматами и нанял своего знакомого в качестве администратора. Деятельность клуба была пресечена, а суд признал организатора и его сообщника виновными по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

На основании судебных решений в дело вступила служба судебных приставов. Они конфисковали всё оборудование: 15 игровых автоматов и 12 плат к ним, которые теперь перейдут в собственность государства. Кроме того, с основного фигуранта дела было принудительно взыскано 171 тысяча рублей, которые он успел выручить от незаконного предпринимательства.

Фото: УФССП по РБ

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