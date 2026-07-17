Бизнесменов Улан-Удэ принуждают к красоте

Хозяйка небольшого маникюрного салона долго не понимала, что нововведение касается и ее. Вывеска Nail Studio висела над входом несколько лет, и ни у налоговой, ни у соседей, ни у самой владелицы вопросов не вызывала. Но однажды знакомый прислал ссылку на новость: «С 1 марта 2026 года такие вывески вне закона».Главный вопрос, который волнует предпринимателей: «А что теперь, все переделывать?». Судя по огромному количеству обращений, поступивших в Торгово-промышленную палату республики от владельцев бизнеса и рекламных агентств, вопрос очень острый. Ответ на него дали на семинаре «Правила оформления вывесок: избегаем нарушений».С трактовкой закона помогли приглашенные эксперты — из комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ и Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.Как оказалось, «закон о вывесках» – это, по сути, попытка государства защитить русский язык в публичном пространстве.Формально все начинается с Федерального закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В обиходе его называют «законом о вывесках», или «законом о защите русского языка». С 1 марта текущего года вступили в силу новые правила, и суть в том, что русский язык стал обязательным и приоритетным для целой категории информации.Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Роман Булдаев подчеркнул: требование общаться с потребителем на русском языке - не новшество этого года. Действует оно с 2005 года по Закону «О государственном языке Российской Федерации».- При этом Федеральный закон № 168‑ФЗ не вводит новое правило, а конкретизирует прежние нормы: уточняет порядок их применения в сфере защиты прав потребителей, - говорит Булдаев.Получается, предприниматели, годами размещавшие вывески на латинице, формально уже тогда нарушали требования - просто контроль не был системным.Предприниматели нередко смешивают разные виды требований… регулирование идет сразу по двум параллельным линиям.Первая касается внешнего вида и размещения вывески (как выглядит, где висит, какого размера и пр.) - за это отвечает комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Улан-Удэ. Базовым документом тут выступает муниципальное Постановление № 229 от 2018 года: оно принято на основании федерального закона о местном самоуправлении и задает общие рамки. А детали процедуры - кто какие действия выполняет, какие документы подает заявитель, в какие сроки идет рассмотрение - прописаны в более позднем Постановлении № 120 от 2023 года (с изменениями от февраля 2025).- Основной документ, который необходимо подавать в комитет, – это дизайн-проект, - подчеркивает начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.Второй пласт – язык и содержание информации, с которой вывеска «говорит» с потребителем. Тут уже работает не городское постановление, а федеральное регулирование: статья 10.1 Закона «О защите прав потребителей» (введенная Законом № 168‑ФЗ) и нормы Закона № 53‑ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Как иронично замечает Булдаев, «хоть его и называют «законом о вывесках», но по большому счету он вывески как таковой не касается», а касается именно содержания и доступности информации.Разница принципиальна: одно регулирует форму, другое - содержание. Отсюда и штрафы за нарушение приходят из разных источников.Главное правило: информация для потребителей должна быть на русском языке, а по желанию владельца - дополнительно на бурятском или другом языке. Если рядом появляется иностранный текст, он обязан быть зеркальным по смыслу, размеру шрифта, цвету и месту размещения - никаких «более заметных» английских надписей и мелкого русского перевода где-то в углу.Но дальше начинаются исключения, и именно они чаще всего сбивают предпринимателей с толку. Можно оставить название на иностранном языке без перевода, если это зарегистрированный товарный знак или знак обслуживания. Поэтому Nike, Adidas, Wildberries, Ozon, Bosch, Beeline спокойно остаются на латинице - их использовать разрешено и владельцам бренда, и законным пользователям: франчайзи, пунктам выдачи заказов, работающим по лицензии…При этом под исключение попадает и фирменное наименование, официально закрепленное в ЕГРЮЛ. Однако это работает только для юридических лиц. Индивидуальным предпринимателям и самозанятым такой вариант просто не подходит - у них фирменного наименования как правовой категории не существует.Совет, который эксперты дают небольшому бизнесу, звучит так: если хотите сохранить название на латинице - регистрируйте товарный знак в Роспатенте. Пока свидетельства нет, закон видит в вашем логотипе просто «коммерческое обозначение», а оно ни в какие исключения не входит. Центр «Мой бизнес», к слову, помогает с этим процессом.На семинаре в том числе подробно разобрали типичные ошибки при дублировании, и, пожалуй, именно эта часть встречи оказалась наиболее полезной для предпринимателей: как для тех, кто уже заказал вывеску, так и для тех, кто только планирует это сделать.- Информация может быть представлена и на иностранных языках, но при дублировании критически важно соблюдать смысловое равенство текстов. Разберем на примере оформления вывески с русским и английским вариантами. Вариант Beauty Studio и «Бьюти Студия» не соответствует требованиям закона: это не перевод, а транслитерация. Ключевое требование: тексты на разных языках должны передавать один и тот же смысл, а не просто повторять друг друга в виде передачи звучания буквами другого алфавита, - объясняет Роман Булдаев.Корректным же будет сочетание «Студия красоты» и Beauty Studio.- Есть типичные ошибки, которых стоит избегать. Например, недопустимо оформлять вывеску так: «Ногтевая студия - NAIL STUDIO», когда английский текст крупнее и заметнее русского. Также является нарушением обратное расположение: «Nail Studio / Ногтевая студия», где русский текст идет вторым. Правильный вариант выглядит так: «Ногтевая студия / Nail Studio». Здесь русский текст стоит на первом месте, смысл полностью совпадает, а шрифт и заметность текстов одинаковые, - поясняет начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.Это же правило действует и для бурятского языка: при дублировании требуется полная идентичность содержания и равнозначность оформления, как по смыслу, так и по визуальной подаче.Любопытно, что самозанятые пока не подпадают под действие новой нормы. То есть формально такие налогоплательщики все еще могут размещать вывески на английском языке. Однако представитель Роспотребнадзора уверен, этот законодательный пробел в ближайшее время тоже устранят.Роман Булдаев отдельно подчеркнул, что на этикетки, маркировку и техническую документацию требование об использовании русского языка не распространяется. То есть «закон о вывесках» не коснется, например, одежды, которая поступила с бирками на монгольском языке.Если ваш бизнес расположен в исторической части Улан‑Удэ, так называемом Верхнеудинском посаде, требования к вывескам становятся значительно строже. При этом речь идет уже не о языковых нормах, а о градостроительных и архитектурных правилах.Правила затронут и площадь вывески, и подсветки, и «посадки» букв. Так, площадь не должна превышать одного «квадрата», а размещать ее разрешено только ниже уровня перекрытия между первым и вторым этажами. Нельзя использовать электронные табло и бегущие строки, фасадные рекламные баннеры и любые конструкции, закрывающие декоративные элементы здания.- Вывеска должна состоять из отдельно стоящих букв, подсветка разрешена только внутренняя, - подчеркивает Даши Анчиров.Он также отмечает, что полный текст дизайн‑кода размещения вывесок в исторической части города опубликован на сайте администрации Улан‑Удэ. С документом можно ознакомиться в открытом доступе.За нарушение требований «закона о вывесках» предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. Для должностных лиц штраф составляет от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических - от 30 000 до 40 000 рублей.К слову, некоторые предприниматели, не разобравшись в хитросплетениях закона, готовы подождать с обновлением вывески до первых штрафов. Однако Роман Булдаев предостерегает: не стоит дожидаться штрафных санкций, к тому же сегодня бизнесу готовы помочь разобраться в сложных буквенных перипетиях всевозможные органы и ведомства.Отдельно стоит учитывать риски за нарушение архитектурных норм в исторической части города или несоблюдение порядка согласования вывески: здесь последствия куда ощутимее в финансовом плане. В таких случаях может последовать принудительный демонтаж конструкции за счет владельца, а это не просто штраф, а реальные затраты на демонтаж и повторное изготовление вывески.- Закон вступил в силу не сразу: он принят достаточно давно, и у него был переходный период почти год. То есть за это время можно было сориентироваться, - напоминает Роман Булдаев.Иными словами, аргумент «я не знал» уже не сработает как оправдание: законодатель изначально заложил время на подготовку, чтобы предприниматели успели привести вывески в соответствие с требованиями.Весь этот массив норм при всей его бюрократической сложности на практике сводится к одному простому принципу: с потребителем нужно говорить понятно - на языке, который он точно поймет.