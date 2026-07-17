Почтальона в Бурятии обвиняют в хищении 900 тысяч рублей

В Кабанском районе Бурятии полиция возбудила уголовное дело против работника почты за растрату в крупном размере. Женщине, занимающей один из руководящих постов отделения, придется ответить перед законом за присвоение почти миллиона рублей.

Установлено, что в период с августа по сентябрь 2022 года 33-летняя женщина растратила вверенные ей денежные средства в сумме 900 тысяч рублей. В силу служебного положения имела свободный доступ к деньгам организации и распоряжалась ими по своему усмотрению. Часть денег она взяла и потратила на личные нужды, а другую под различными предлогами одалживала коллегам, однако возврата этих сумм в кассу предприятия не производила.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». В отношении подозреваемой, ранее не судимой, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один