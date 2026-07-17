В Улан-Удэ слесарь задохнулся на дне колодца

В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели работника муниципального предприятия коммунального хозяйства. Его тело обнаружили вечером 9 июля в погружном колодце на участке правобережных очистных сооружений и канализации.Как рассказали в следственном ведомстве, мужчина работал слесарем и в составе бригады обслуживал очистные сооружения. 8 июля он спустился в погружной колодец для проверки задвижки, но обратно на поверхность не поднялся. Лишь спустя сутки его обнаружили мертвым на дне колодца. Как выяснилось, внутри сооружения находилась токсичная смесь газов от канализации.«В настоящее время для выяснения точной причины смерти работника назначена судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности на производстве», - сообщили в Следственном комитете.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).