В Улан-Удэ иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Железнодорожном районе Улан-Удэ вчера утром, 16 июля, случилось ДТП, в котором пострадала 43-летняя женщина. Наезд произошел около 9 часов утра в районе дома № 1 по ул. Амагаева.

Как сообщили в ГАИ республики, виновником оказался водитель 1958 года рождения на автомобиле марки «Тойота Харриер». Он следовал со стороны ул. Дзержинского и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1983 года рождения. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Фото: Номер один