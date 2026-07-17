Общество 17.07.2026 в 11:43

Шумакские источники в Бурятии вошли в топ-5 выбора россиян

Голосование организовали телеканал «Моя Планета» и Русское географическое общество
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Текст: Андрей Константинов
Шумакские источники в Бурятии вошли в топ-5 выбора россиян
Фото: архив «Номер один»
Телеканал «Моя Планета» совместно с Русским географическим обществом определил лидеров народного рейтинга целебных источников России. Голосование проходило в официальных сообществах организаций и было приурочено к съемкам нового телепроекта «Живая вода». Из десяти уникальных локаций, предварительно отобранных редакцией канала, пользователям предстояло выбрать одну.

Так, на первом месте оказался термальный комплекс «Кипящая река» (о. Итуруп, Сахалинская область), набравщий 24% голосов. На втором месте расположились горячие источники парка «Налычево» (Камчатский край), за который проголосовали 23,4% респондентов. Третье и четвертое места заняли столбовские источники в Сахалинской области (16,4%) и озеро Эльтон в Волгоградской области (12,6%). Замкнули пятерку Шумакские минеральные источники в Бурятии, за них проголосовали 9,5% участников опроса.

Как отметили в пресс-службе правительства РБ, в республике немало подобных мест. По данным исследований, в регионе насчитывается более 40 термальных источников. Многие из них стали настоящими точками притяжения для тех, кто ищет природный оздоровительный отдых. Круглый год туристы из разных концов нашей страны приезжают, чтобы опробовать на себе силу и пользу термальных вод. 

Помимо Шумакских, самыми популярными термальными источниками Бурятии считаются «Горячинск», «Жемчуг», «Умхэй», «Хакусы», «Загза», Питателевские источники. 

Главный редактор телеканала Роман Лобашов объяснил смысл данного опроса. По его словам, результаты отражают ключевой тренд современного туризма: путешественники стремятся не просто к комфорту, а к подлинному контакту с природой.

- Лидеры рейтинга — Итуруп, Камчатка и Кунашир — это настоящие «края земли», путь к которым лежит через вулканы и шторма. Парадокс заключается в том, что чем сложнее маршрут, тем ценнее становится само исцеление. Мы стремились показать философию проекта «Живая вода»: дорога и усилие уже являются частью терапии. Реакция аудитории доказывает, что люди ищут места силы для восстановления связи с миром и собой, — отметил он.
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источник туризм

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