В Улан-Удэ на экотропе повредили ограждение

Ещё на прошлой неделе ограждение на смотровой площадке Юго-Западной тропы было целым. Сегодня на нём уже не хватает двух металлических прутьев, потому что их выломали.

- Кажется, что это мелочь. Но за каждым таким случаем стоят дополнительные затраты на ремонт, время сотрудников и, самое главное, безопасность людей. Повреждённое ограждение перестаёт выполнять основную функцию – защищать посетителей смотровой площадки, - сообщили в МБУ «Городское зеленое строительство» Улан-Удэ.

Экологические тропы создаются для того, чтобы каждый мог насладиться природой, провести время с семьёй, отдохнуть и полюбоваться красивыми видами. Давайте уважать этот труд и беречь то, что создаётся для всех нас, добавили в ведомстве.

Фото: МБУ «Городское зеленое строительство» Улан-Удэ