Общество 17.07.2026 в 11:20

В Улан-Удэ за безопасностью горожан следят два судна

Нарушителей будут штрафовать
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ за безопасностью горожан следят два судна

Городская поисково-спасательная служба Улан-Удэ каждый день следит за порядком у водоёмов. На воде дежурят два маломерных судна, а по берегам ходят пешие патрули совместно с сотрудниками КДН и ПДН.

Они контролирует береговые линии рек Селенги, Уды, Степной протоки, озера Тулунжинского и протоки Забоки, сообщает Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности.

В местах массового скопления людей на реках и озерах установлено 50 знаков «Купаться запрещено». Во время рейдов спасатели разговаривают с жителями, раздают памятки и объясняют, чем опасно купание в запрещенных местах.

Родителям просят не отпускать детей одних к воде. За нарушение правил грозят штрафы: за купание там, где стоят запрещающие знаки – от 500 до 1 тыс. рублей; если несовершеннолетний купается без взрослых в запрещённом месте, родителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Если видите опасность или кому-то нужна помощь у воды – сразу звоните по номеру 112.

Фото: ГО ЧС

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