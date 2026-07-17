Происшествия 17.07.2026 в 11:10
В Бурятии 22-летний мотоциклист и его девушка попали в больницу после ДТП
Водитель сел за руль пьяным
Текст: Елена Кокорина
16 июля около 5 утра в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП по вине пьяного молодого мотоциклиста. В аварии пострадал не только водитель, но и его 17-летняя пассажирка.
Как сообщили в ГАИ республики, 22-летний водитель в состоянии опьянения управляя мотоциклом марки «БСЕ З5», следуя по улице Калинина, с. Бичура не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель и его 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу.
Фото: нейросеть
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