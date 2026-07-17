Происшествия 17.07.2026 в 10:32

В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку

ДТП произошло в Гусиноозёрске
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку

В Селенгинском районе Бурятии произошел очередной наезд на пешехода. Ранним утром 16 июля под колеса пьяного водителя попала девушка.

Как сообщили в ГАИ республики, ДТП произошло около 04 часов 18 минут в Гусиноозерске на ул. Островского. 25-летний пьяный водитель без прав, на автомобиле «Ауди А4», наехал на 17-летнюю девушку. Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Фото: нейросеть

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с 15 по 21 июля

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