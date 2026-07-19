От основ безопасности до активной зарядки

В детском оздоровительном лагере состоялось масштабное профилактическое мероприятие с участием представителей надзорных и силовых структур.

Инициатором выступила прокуратура Джидинского района – к ней присоединились сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, противопожарной службы, комиссии по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции.

Основной задачей встречи стало формирование у ребят правильных жизненных ориентиров: акцент сделали на значимости семейных ценностей, принципах здорового образа жизни, а также на развитии гражданской ответственности и нравственных установок.

В ходе мероприятия старший помощник прокурора района Ринчин Васильев провёл для отдыхающих разъяснительную беседу. Он осветил вопросы профилактики подростковой преступности, подробно остановился на правилах безопасного поведения на водоёмах и рассказал, как не стать жертвой интернет‑мошенников.

Отдельное внимание уделили диалогу с аудиторией – сотрудник прокуратуры ответил на все вопросы, которые волновали ребят.

Теоретическую часть дополнила практическая активность: для детей организовали акцию «Зарядка со стражами порядка».

Подростки с энтузиазмом включились в мероприятие и проявили большую вовлечённость, что позволило сделать профилактическую работу не только полезной, но и по‑настоящему интересной для юных участников.