В Иркутске рекордно выросли цены на проезд

Середина июля стала временем заметного роста тарифов: частные перевозчики один за другим меняли стоимость поездок, и в ряде случаев цена достигла 60-65 рублей.

Сначала подорожал муниципальный транспорт: с июля проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах «Иркутскавтотранса» и «Иркутскгортранса» вырос с 37 до 45 рублей. Параллельно тарифы повышали и частные перевозчики – волна изменений шла несколько дней подряд.

Рост цен перевозчики объясняют увеличением операционных расходов. С июня Иркутскую область затронул топливный кризис: резко выросли цены на дизель, возникли сложности с поставками. Кроме того, дорожают масла, запчасти и обслуживание техники в дилерских центрах, особенно для новых машин на гарантии. Ещё один фактор – дефицит водителей и ремонтных рабочих, из-за чего предприятиям пришлось повышать зарплаты. По оценкам директора компании «Слава» Ростислава Белых, с учётом всех затрат перевозчики приняли решение поднять тариф в среднем примерно на 30 %. При этом частники, работая по нерегулируемому тарифу, по закону лишь уведомляют администрацию о повышении, а не получают прямое разрешение.

Эксперты отмечают, что при стабилизации ситуации возможно некоторое снижение тарифов, но незначительное – всё будет зависеть от дальнейшей динамики цен на топливо и общей инфляции.