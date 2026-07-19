Общество 19.07.2026 в 13:15

В Иркутске рекордно выросли цены на проезд

Стоимость билетов на городском транспорте увеличилась из-за высоких издержек, вызванных топливным кризисом
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске рекордно выросли цены на проезд
Фото «Номер один»

Середина июля стала временем заметного роста тарифов: частные перевозчики один за другим меняли стоимость поездок, и в ряде случаев цена достигла 60-65 рублей.

Сначала подорожал муниципальный транспорт: с июля проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах «Иркутскавтотранса» и «Иркутскгортранса» вырос с 37 до 45 рублей. Параллельно тарифы повышали и частные перевозчики – волна изменений шла несколько дней подряд.

Рост цен перевозчики объясняют увеличением операционных расходов. С июня Иркутскую область затронул топливный кризис: резко выросли цены на дизель, возникли сложности с поставками. Кроме того, дорожают масла, запчасти и обслуживание техники в дилерских центрах, особенно для новых машин на гарантии. Ещё один фактор – дефицит водителей и ремонтных рабочих, из-за чего предприятиям пришлось повышать зарплаты. По оценкам директора компании «Слава» Ростислава Белых, с учётом всех затрат перевозчики приняли решение поднять тариф в среднем примерно на 30 %. При этом частники, работая по нерегулируемому тарифу, по закону лишь уведомляют администрацию о повышении, а не получают прямое разрешение.

Эксперты отмечают, что при стабилизации ситуации возможно некоторое снижение тарифов, но незначительное – всё будет зависеть от дальнейшей динамики цен на топливо и общей инфляции.

Теги
иркутская область

Все новости

Не всякий забор у воды законен
19.07.2026 в 13:47
От основ безопасности до активной зарядки
19.07.2026 в 13:36
В Госдуме вновь поднимают вопрос о защите медиков
19.07.2026 в 13:28
В Улан-Удэ клиенты маркетплейса столкнулись с увеличением сроков поставки товаров
19.07.2026 в 13:20
В Иркутске рекордно выросли цены на проезд
19.07.2026 в 13:15
Японские туристы прибыли первым рейсом в пустыню Гоби
19.07.2026 в 13:13
На Байкале вновь зафиксирована тревожная экологическая ситуация
19.07.2026 в 11:56
В Улан‑Удэ женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП
19.07.2026 в 11:35
В Хоронхое появились иконы особо почитаемых в регионе святых
19.07.2026 в 11:25
Прокурора Бурятии переводят в Приморский край
19.07.2026 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
Не всякий забор у воды законен
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура разъяснила правила доступа к водоёмам
19.07.2026 в 13:47
От основ безопасности до активной зарядки
Как прошла встреча детей с представителями надзорных и силовых ведомств в лагере «Черёмушки»
19.07.2026 в 13:36
В Госдуме вновь поднимают вопрос о защите медиков
Депутаты предлагают приравнять наказание за насилие над медработниками к ответственности за нападение на полицейских
19.07.2026 в 13:28
Японские туристы прибыли первым рейсом в пустыню Гоби
Запущен новый международный рейс в Монголию
19.07.2026 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru