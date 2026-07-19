Не всякий забор у воды законен

Каждый россиянин вправе свободно и бесплатно пользоваться водными объектами общего пользования – купаться, рыбачить, причаливать лодки и передвигаться вдоль берега. Это гарантировано Водным кодексом РФ: согласно его 6‑й статье, поверхностные водоёмы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, открыты для всех.

Ключевое понятие здесь – прибрежная зона, то есть полоса земли вдоль береговой линии. Её ширина зависит от размера водоёма: для крупных объектов (рек, озёр, морей) она составляет 20 метров, а для небольших рек и каналов протяжённостью до 10 километров – всего 5 метров. В пределах этой полосы нельзя возводить здания, сооружения и иные объекты, если они препятствуют проходу к воде или передвижению вдоль неё.

Особые обязательства возникают и у арендаторов земель в прибрежной зоне. В соответствии со статьёй 39.8 Земельного кодекса РФ, они обязаны сохранять для граждан свободный доступ к водоёму и его береговой полосе – независимо от целей использования участка.

При этом закон предусматривает отдельные исключения. Доступ к водоёму или его части может быть ограничен, если объект используется для нужд обороны и безопасности государства, для реализации государственных или муниципальных задач либо в целях аквакультуры (рыбоводства). В таких случаях устанавливается специальный режим пользования.

Если же доступ к водному объекту общего пользования незаконно перекрыт, нарушителю грозит административная ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ. Размеры штрафов дифференцированы в зависимости от статуса виновного лица:

· граждане – от 3 000 до 5 000 рублей;

· должностные лица – от 40 000 до 50 000 рублей;

· индивидуальные предприниматели – от 40 000 до 50 000 рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток;

· юридические лица – от 200 000 до 300 000 рублей либо приостановление деятельности на тот же срок.

Незаконно построенные в прибрежной зоне сооружения подлежат сносу – как в административном, так и в судебном порядке. Иски о демонтаже вправе подавать, в частности, органы прокуратуры.

Важно учитывать, что привлечение к административной (а в отдельных случаях – и к уголовной) ответственности не снимает с нарушителя обязанности устранить само нарушение и компенсировать вред, нанесённый водному объекту.

Если вы столкнулись с тем, что доступ к водоёму перекрыт, можно обратиться за защитой своих прав в надзорные органы.