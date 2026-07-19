Происшествия 19.07.2026 в 13:20

В Улан-Удэ клиенты маркетплейса столкнулись с увеличением сроков поставки товаров

Это связано с атаками беспилотников на крупнейшие логистические центры в Подмосковье и Тамбовской области
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ клиенты маркетплейса столкнулись с увеличением сроков поставки товаров
Фото «Номер один»

В Подмосковье и Тамбовской области произошли инциденты с атакой беспилотников на склады Wildberries – в результате объекты оказались серьёзно повреждены, что нарушило привычный ритм обработки и отгрузки заказов.

Напомним, атака украинских беспилотников в ночь на 18 июля привела к масштабным последствиям: на месте работали экстренные службы, проводилась эвакуация персонала, оценивался ущерб инфраструктуре. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщает «Коммерсант».

В результате атаки на склады предварительно погиб один человек. Всего пострадали 37 человек, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии.

Из-за сбоя в логистических цепочках покупатели из разных регионов, в том числе некоторые жители Улан-Удэ, столкнулись с существенными задержками поставок. На текущий момент в большинстве случаев вместо оперативной доставки клиентам поступают лишь уведомления о том, что сроки отправки сдвинуты.

В самой компании Wildberries заявляют, что ситуация находится под контролем и в ближайшее время будет нормализована: предпринимаются меры по перераспределению остатков и перенастройке маршрутов доставки.

По мнению юриста из Улан-Удэ Андрея Николаева, в подобных внешних обстоятельствах целесообразно пересмотреть подход к оплате покупок на маркетплейсах. Специалист считает разумным производить расчёт по факту поступления товара к покупателю, а не вносить средства заранее. Такая схема, по его оценке, способна снизить финансовые риски для потребителей в условиях нестабильной логистики.

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