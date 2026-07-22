Происшествия 22.07.2026 в 09:30
В Иркутске задержали банду обнальщиков
За получение «серого нала» они брали 14% от сумм
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники, не имея необходимых лицензий, предоставляли услуги кассового обслуживания, инкассации и денежных переводов.
Как сообщает «Ирк.ру» со ссылкой на пресс‑службу МВД России, подозреваемые организовали перевод безналичных средств граждан и организаций на счета 35 подконтрольных фиктивных фирм. Содействие им оказывал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Под видом оплаты мнимых сделок участники схемы обналичивали капитал и возвращали его заказчикам, удерживая комиссию в размере не менее 14%.
По оценкам следствия, незаконный доход фигурантов достиг порядка 190 миллионов рублей, а общая сумма незаконно обналиченных средств превысила один миллиард рублей.
Полицейские задержали троих подозреваемых. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документация, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает работу по установлению остальных участников преступной схемы.
Как сообщает «Ирк.ру» со ссылкой на пресс‑службу МВД России, подозреваемые организовали перевод безналичных средств граждан и организаций на счета 35 подконтрольных фиктивных фирм. Содействие им оказывал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Под видом оплаты мнимых сделок участники схемы обналичивали капитал и возвращали его заказчикам, удерживая комиссию в размере не менее 14%.
По оценкам следствия, незаконный доход фигурантов достиг порядка 190 миллионов рублей, а общая сумма незаконно обналиченных средств превысила один миллиард рублей.
Полицейские задержали троих подозреваемых. В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документация, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает работу по установлению остальных участников преступной схемы.
Тегииркутская область