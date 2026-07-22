Происшествия 22.07.2026 в 10:21
В Бурятии подросток уже три недели не возвращается домой
Полиция объявила юношу в розыск
Текст: Андрей Константинов
МВД Бурятии сообщило о розыске 16-летнего Абдулло Кокова. 5 июля подросток ушел из дома и не вернулся. Ранее он уже уходил.
Приметы: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы черные, глаза карие.
Был одет: коричневая футболка, серые спортивные брюки, серые кроссовки.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-58-73, 8 (3012) 44-02-02 или 102.
Напомним, вчера в Улан-Удэ сообщили о розыске 16-летнего Ильи Скаловского. Ночью он ушел из дома по ул. Автотранспортная и не вернулся.
Приметы: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы черные, глаза карие.
Был одет: коричневая футболка, серые спортивные брюки, серые кроссовки.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-58-73, 8 (3012) 44-02-02 или 102.
Напомним, вчера в Улан-Удэ сообщили о розыске 16-летнего Ильи Скаловского. Ночью он ушел из дома по ул. Автотранспортная и не вернулся.
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