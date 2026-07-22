В Бурятии впервые начнут готовить создателей видеоигр

В Республиканском многоуровневом колледже открывается набор на специальность «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности». Об этом сообщает правительство Бурятии.

Для студентов создана мастерская за 7,6 млн рублей с мощными компьютерами и VR-шлемами. Они будут изучать программирование, 3D-моделирование и создавать игровые проекты уже во время учёбы. Это первый подобный опыт в Бурятии, который поможет осваивать профессии на практике, а не только по учебникам.

- В мастерских всё максимально приближено к реальной работе в IT. Мы создаём полноценные проекты, решаем технические задачи, учимся работать в команде и не бояться ошибок, - рассказал студент 4 курса Максим Латкин.

Всего в этом году в колледжах и техникумах откроются восемь мастерских, от поварского дела до беспилотников. С открытием новой площадки в системе СПО Бурятии будут работать 116 современных мастерских. Это стало возможным благодаря Единой дальневосточной субсидии по поручению Президента, отметили в группе правительства республики.

Фото: правительство Бурятии