В Улан-Удэ женщина дважды обокрала один и тот же магазин продуктов

Жительница Улан-Удэ воспользовалось толкучкой и обобрала магазин продуктов на Боевой. Ущерб торговой точки от ее походов составил почти 13 тысяч рублей. Кнопка тревожной сигнализации накануне сработала в мини-маркете на ул. Боевая.

- Женщина совершила кражу продуктов в данном магазине на сумму более 11 тысяч рублей. В потоке покупателей она вынесла из магазина три пакета с сыром и сладостями. После обнаружения недостачи, видеокамеры помогли установить подозреваемую. Когда она во второй раз пришла в магазин, администратор торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации. В этот раз женщина опять пыталась пронести мимо кассы неоплаченный товар на сумму 2 тысячи рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанную 54-летнюю местную жительницу росгвардейцам пришлось передать сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии