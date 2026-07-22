Мэр города: «Жители Улан‑Удэ очень хорошо относятся к своему городу»

Мэр Улан‑Удэ Игорь Шутенков дал большое интервью, в котором рассказал о концепции разработки бренда города.

– Мы решили узнать у самих жителей Улан‑Удэ, что люди реально чувствуют по отношению к городу: какой он не для туристов и гостей, а для них самих. Провели исследования, в том числе опрос, в котором поучаствовало более пяти тысяч улан‑удэнцев. Он был важной частью разработки городской идентичности. Цель состояла не в том, чтобы собрать красивые фразы, а в том, чтобы зафиксировать устойчивые ассоциации и смыслы, которые горожане сами связывают с Улан‑Удэ, – сказал Игорь Шутенков.

Мэр отметил, что жители Улан‑Удэ очень хорошо относятся к своему городу. «Солнечный», «светлый», «тёплый» – это одни из самых частых ассоциаций горожан. «Добрый», «родной», «уютный»: люди говорили про ощущение «своего места», где всё знакомо и понятно.

– Во время опроса мы заметили заинтересованность жителей: они начали активно размышлять в ответах – а что для них лично город, какой он для них, какие ассоциации он вызывает. Для меня город – это прежде всего эмоция. Когда попадаю в конкретный микрорайон, сразу всплывают тёплые воспоминания – из детства, из молодости. На ум приходят люди, с которыми здесь находился, разговаривал, соседствовал. Дома, детские площадки, скверы – всё для меня родное. Улан‑Удэ для меня – город моей юности и замечательного будущего, – поделился мэр.