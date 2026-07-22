Общество 22.07.2026 в 10:04

В Бурятии выйти на пенсию можно на 5 лет раньше

Этой возможностью воспользовались более 20 тысяч человек
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выйти на пенсию можно на 5 лет раньше
Фото: архив «Номер один»
С начала 2026 года уже 212 жителей Бурятии вышли на пенсию раньше срока, проработав в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Всего в республике проживает около 20,5 тысяч пенсионеров, сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РБ.

По общим правилам страховая пенсия по старости назначается при достижении возраста, наличии необходимого страхового стажа и количества пенсионных баллов. В зависимости от профессии, места жительства, семейного положения или состояния здоровья право на страховую пенсию может возникнуть досрочно.

Всего на сегодня в Бурятии проживает свыше 73 тысяч граждан, которым пенсию назначили досрочно.

Самая массовая категория «досрочников» Бурятии - около 20,5 тысяч - это граждане проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. К таким территориям относятся Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск.

Для досрочного выхода на пенсию «северянам» необходимо проработать в такой местности 20 календарных лет. При этом общий страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин, и 20 для женщин, так же необходимо наличие 30 баллов. В совокупности всех условий возраст выхода на пенсию снижается на 5 лет - до 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин.

Если северный стаж выработан не полностью, но составил не менее 7,5 лет, пенсионный возраст уменьшается пропорционально: на 4 месяца за каждый полный календарный год работы в приравненных местностях. Женщины, родившие двух и более детей, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях так же имеют право выхода на пенсию в 50 лет.
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