В Бурятии водитель проигнорировал знак и улетел с моста в реку

В Бурятии автомобиль провалился под деревянный настил реки Итыкит в Муйском районе. Нарушение ПДД и игнорирование дорожных знаков водителем закончилось его госпитализацией.

ДТП произошло около 16:00 часов на 292 км автодороги «Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо».

- Мужчина 1958 г.р. управляя а/м «ФАВ», следуя по в сторону Северобайкальска не выполнил требование дорожного знака, выехал на мост через реку Итыкит. В результате этого произошло обрушение деревянного настила. Транспортное средство опрокинулось с моста, - сообщили в ГАИ республики.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Номер один