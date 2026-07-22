Происшествия 22.07.2026 в 09:51
В Бурятии водитель проигнорировал знак и улетел с моста в реку
ДТП произошло в Муйском районе
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии автомобиль провалился под деревянный настил реки Итыкит в Муйском районе. Нарушение ПДД и игнорирование дорожных знаков водителем закончилось его госпитализацией.
ДТП произошло около 16:00 часов на 292 км автодороги «Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо».
- Мужчина 1958 г.р. управляя а/м «ФАВ», следуя по в сторону Северобайкальска не выполнил требование дорожного знака, выехал на мост через реку Итыкит. В результате этого произошло обрушение деревянного настила. Транспортное средство опрокинулось с моста, - сообщили в ГАИ республики.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
Фото: Номер один