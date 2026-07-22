Происшествия 22.07.2026 в 09:51

В Бурятии водитель проигнорировал знак и улетел с моста в реку

ДТП произошло в Муйском районе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии водитель проигнорировал знак и улетел с моста в реку

В Бурятии автомобиль провалился под деревянный настил реки Итыкит в Муйском районе. Нарушение ПДД и игнорирование дорожных знаков водителем закончилось его госпитализацией.

 ДТП произошло около 16:00 часов на 292 км автодороги «Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо».

- Мужчина 1958 г.р. управляя а/м «ФАВ», следуя по в сторону Северобайкальска не выполнил требование дорожного знака, выехал на мост через реку Итыкит. В результате этого произошло обрушение деревянного настила. Транспортное средство опрокинулось с моста, - сообщили в ГАИ республики.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Номер один

 

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