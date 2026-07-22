Происшествия 22.07.2026 в 11:53

В Улан-Удэ пьяный напал на студентов с отвёрткой и отобрал самокаты

Мотивы своего поступка внятно объяснить так и не смог
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пьяный напал на студентов с отвёрткой и отобрал самокаты

В Улан-Удэ полиция задержала местного разбойника, который ночью отобрал у студентов самокаты, угрожая при этом отверткой. Парни испугались и убежали, но в полицию об этом все же сообщили.

Инцидент произошел ночью 21 июля. 20-летний горожанин с приятелем катался на арендованных самокатах во дворе дома по проспекту Победы. К молодым людям подошел неизвестный в состоянии алкогольного опьянения и потребовал отдать самокаты, а при отказе попытался отобрать их силой, угрожая при этом отверткой. Опасаясь за свою жизнь, студенты убежали, оставив ему самокаты, а он на одном из них уехал.

- По горячим следам подозреваемого задержали на набережной. Им оказался 24-летний ранее не судимый местный житель. Мотивы своего поступка мужчина внятно объяснить не смог. Установлено, что задержанный уже находился в розыске за кражу. Ранее он попросил у знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить, однако с гаджетом скрылся, а затем сдал его в ломбард. Вырученные деньги потратил, - сообщили в полиции республики.

В настоящее время подозреваемый помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Фото: Номер один

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