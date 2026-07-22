Происшествия 22.07.2026 в 11:38

В Бурятии глава поселения тратила похищенные деньги на похороны бойцов

Однако это не спасло ее от приговора
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии глава поселения тратила похищенные деньги на похороны бойцов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии вынесли приговор главе сельского поселения «Читканское» Баргузинского района. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. 

Как сообщали ранее в Следственном комитете, в ноябре 2024 года глава поселения фиктивно устроила на должность водителя администрации свою знакомую. К слову, сам автомобиль поселения был неисправен – он сломался еще при прежнем главе и просто стоял в гараже.

- Следствием установлено, что обвиняемая ввела в заблуждение местную жительницу и фиктивно устроила ее на работу водителем. Затем изготовила фиктивные табеля учета рабочего времени и передала их в бухгалтерию для оплаты труда и возмещения затрат на бензин. Выплаченную женщине зарплату глава администрации попросила перечислить на счет своей матери. Спустя месяц она издала приказ об увольнении водителя, - рассказывали в Следственном комитете.

Общий ущерб от действий главы составил 39 118 рублей 45 копеек. 

Примечательно, что только часть похищенных денег глава потратила на себя – погасила долг перед своей знакомой, а также заправляла свою машину. Другая часть суммы ушла на нужды самого поселения. Как сказано в материалах дела, с этих денег, в частности, оплачивалась покупка и рубка дров, различные хозяйственно-бытовые работы, а также организация похорон бойцов СВО.

На суде глава признала вину и раскаялась. Ущерб, причиненный бюджету сельского поселения, она полностью возместила. Суд учел и другие смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, участие в волонтерской деятельности, болезненное состояние здоровья подсудимой. С учетом всех этих фактов главе дали 2,5 года лишения свободы условно. Также ее лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Отметим, ранее в Баргузинском районе за коррупционные нарушения уже осудили глав двух поселений, главу района и главврача ЦРБ. Все они получили условные сроки.
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